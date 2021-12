Jérôme Deom avait le sourire: "Celle-là, elle fait du bien"

Le milieu de terrain des Pandas a beaucoup couru en peu de temps, mais la victoire a été au bout du chemin.

Entré au jeu en seconde période, Jérôme Deom savourait tout de même la victoire de son équipe, la première depuis 7 matches et le 3 octobre dernier. "Celle-là, elle fait du bien", nous déclare le joueur après le match."Ca a été dur sur la fin, mais le plus important, ce sont les trois points".

Lors de sa montée au jeu, il a eu plusieurs missions précises qui lui ont été données par Krämer: "Il m'a demandé de garder la balle, de défendre aussi et de courir pour boucher les trous car nous étions à 10 (depuis la blessure de Kayembe, NDLR). Ce n'était pas facile de rentrer dans un tel match car il faut toujours essayer de trouver son second souffle. J'ai essayé de garder le ballon le plus possible, et surtout de ne pas le perdre bêtement."

C'est dont avec un peu plus de sérénité qu'Eupen va se déplacer à l'antwerp: "Ce sera dur, car c'est le top 3 en Belgique. C'est une équipe physique mais on a quelques jours pour se reposer et pour préparer ce duel".

Le tout avant la venue de Charleroi.... rude programme.