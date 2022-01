Suivez Charleroi-La Gantoise en direct commenté

Sèchement battu par l'Antwerp le week-end dernier, le Sporting de Charleroi accueille un autre candidat aux playoffs samedi soir: la Gantoise, qui avait laissé filer la victoire dans le temps additionnel contre Courtrai dimanche passé.

Et Edward Still effectue des changements dans ce onze de base pour accueillir les Buffalos. Un changement forcé, d'abord, puisque Vakoun Bayo ne peut pas jouer contre la Gantoise, le club auquel il appartient. Et c'est Ken Nkuba qui en profite: blessé depuis plus d'un an, le jeune Carolo effectuera son retour samedi soir.

Derrière, Valentine Ozornwafor remplace Stelios Andreou, qui débutera la rencontre sur le banc. C'est la toute première titularisation du défenseur central nigérian avec le Sporting.

La Gantoise avec Okumu et Bruno

Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck est toujours privé de Tarik TIssoudali, qui dispute la CAN avec le Maroc, et de Laurent Depoitre, mais il récupère Joseph Okumu, qui sera aligné en défense centrale aux côtés de Bruno Godeau et Andreas Hanche-Olsen. Devant, Gianni Bruno retrouve une place dans le onze de base, aux côtés d'Andrew Hjulsager.