Edward Still: "Sur le point de l'engagement, c'est un pas en avant"

Satisfait par la mentalité, déçu par le résultat, Edward Still analyse le partage entre Charleroi et La Gantoise.

Sans aucun doute, dans un match entre deux candidats aux playoffs, le Sporting de Charleroi aurait aimé s'imposer pour faire une opération royale au classement. Mais Edward Still et ses hommes ont dû se satisfaire du point du partage.

"Engagement et agressivité"

Au terme d'un match particulièrement fermé et pauvre en occasions. "C'était un match entre deux équipes très sérieuses et bien en place", estime Edward Still. "C'est très difficile de créer des brêches dans des organisations comme celles-là", ajoute le coach carolo.

Mais Edward Still est en revanche plutôt satisfait du visage affiché par ses troupes samedi soir. "C'était important pour nous, après les trois, quatre derniers matchs, de retrouver plus d'agressivité. De notre côté, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'engagement, plus d'impact physique. Sur ce point-là, c'est un pas en avant, même si on a manqué d'un peu de finesse dans le dernier tiers du terrain pour faire la différence."