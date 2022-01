Hein Vanhaezebrouck "réaliste": "On perdra encore des points dans les semaines à venir"

Privé de plusieurs cadres, le coach des Buffalos doit faire avec les moyens du bord.

Sulayman Marreh, Michael Ngadeu et Tarik Tissoudali disputent la CAN avec leurs équipes nationales respectives, Laurent Depoitre et Vadis Odjidja sont à l'infirmerie: Hein Vanhaezebrouck doit provisoirement faire sans cinq cadres de son noyau.

Ça fait beaucoup. La Gantoise a mal débuté son année avec un bilan de deux points sur six. Et le coach des Buffalos s'attend encore à voir filer des points dans les jours qui viennent. "On avait anticipé le départ des joueurs pour la CAN, mais avec les blessures en plus, cela rend le problème plus difficile à résoudre. On va encore perdre des points, c'est douloureux à dire, mais c'est la réalité quand tu dois faire sans plusieurs joueurs importants", regrette Hein Vanhaezebrouck.

D'autant que le calendrier est chargé pour les Buffalos, qui accueilleront Ostende mardi soir et l'ANtwerp le week-end prochain, avant de défier deux fois le Club de Bruges en quatre jours: en demi-finale aller de Coupe de Belgique le 2 février et en championnat le 6.