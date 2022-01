"Reconnaissant": Ken Nkuba retrouve le sourire après plus d'un an de galères

Le jeune Carolo a souffert loin des terrains, il a accueilli son retour aux affaires avec émotions, samedi soir, contre la Gantoise.

Ken Nkuba n'avait plus joué la moindre minute en match officiel depuis le 15 décembre et un déplacement au Cercle de Bruges où il s'était occasionné une rupture des ligaments croisés du genou. Un an, un mois et une longue rééducation plus tard, le jeune attaquant de Charleroi a eu le bonheur de débuter la rencontre, samedi soir, contre la Gantoise.

Un moment marquant, forcément, dans la jeune carrière de Ken Nkuba. "Je suis reconnaissant de ce qui m'arrive. C'était un moment mémorable pour moi. J'aurais préféré avoir la victoire et j'aurais aimé que nos supporters soient présents dans le stade, mais je suis content d'avoir pu revenir et je pense déjà au match de mardi", sourit-il.