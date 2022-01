Hein Vanhaezebrouck: "J'ai vu de meilleurs 0-0, mais j'en ai aussi vu des pires"

Le coach des Buffalos partage l'analyse de son homologue carolo: les Buffalos ne pouvaient pas vraiment revendiquer mieux sur la pelouse des Zèbres, samedi soir.

La Gantoise n'a pas su obtenir gain de cause à Charleroi, samedi soir. Bien organisés, les Buffalos ont sans doute été trop timides offensivement pour espérer mieux. "Au niveau de l'organisation, c'était satisfaisant et bien par moments. On n'a pas donné grand-chose à Charleroi. On espérait se créer quelques occasions et ça a été le cas, mais on n'a pas su les mettre au fond", analyse le coach gantois.

Comme les Zèbres, les Buffalos doivent composer avec les absences en ce moment. Tissoudali, Ngadeu, et Marreh sont à la CAN, Laurent Depoitre est malade, Vadis est blessé... HVH a donc décidé d'adapter son dispositif à Charleroi. "On a fait le choix de jouer différemment et je pense que c'était le bon choix. Même si on n'a pas gagné", estime-t-il.

"Je pense que l'analyse est la même chose pour Charleroi", ajoute Hein Vanhaezebrouck, qui se satisfait du point du partage. "J'ai vu de meilleurs 0-0, c'est vrai, mais j'en ai aussi vu des pires", sourit-il pour conclure.