Moins flamboyant que face au Standard, Anderlecht fait cette fois le job à Malines

Anderlecht a cette fois fait le job, sans briller, sur la pelouse du KV Malines.

Si Anderlecht espère bien lancer son année 2022 ce dimanche après s'être quelque peu coûté - pas sur la forme, mais au niveau du résultat - face au Standard, le KV Malines, de son côté ... lance son année au sens le plus littéral du terme. Les Sang & Or, touchés par le Covid-19, n'avaient en effet pas encore pu jouer en JPL depuis la reprise : les voilà enfin prêts à jouer, même si c'est toujours sans Gaëtan Coucke (qui avait testé positif) entre les perches. Kompany aligne quant à lui Raman d'entrée de jeu, seul changement par rapport au Clasico.

Et s'il avait fallu désigner une équipe ayant manqué deux semaines de compétition de prime abord, cela n'aurait peut-être pas été le Kavé : Malines commence bien son match. La frayeur "syndicale" offerte par Lisandro Magallan a lieu dès la première minute sur une mauvaise passe en retrait, mais c'est ensuite Cuypers et Hairemans qui combinent parfaitement, la frappe du premier passant à côté (6e).

Thibaut Peyre, ensuite, se fait peur à son tour sur une passe en retrait ... et c'est sur l'une de ses pertes de balle qu'Anderlecht, contre le cours du jeu, ouvrira le score. Joshua Zirkzee, cependant, fait presque tout tout seul, se jouant de la défense pour aller tromper Thoelen (0-1, 23e). Malines est alors déconcentré ; on passe tout près du break quand Benito Raman s'écroule dans le rectangle (28e), et aurait peut-être bien dû obtenir un penalty. En a-t-il trop rajouté ? Rideau sur une première période sans grand relief, avec un seul tir cadré.

Ca ne s'emballe pas beaucoup plus en seconde ; Hoedt revient encore devant Druijf (48e), et Benito Raman frappe sur Yannick Thoelen (50e). L'arrêt est moins facile pour le portier malinois sur une superbe frappe de Zirkzee (58e) ; le KV Malines, de son côté, peine à cadrer, même si Shved lèche le montant dès son entrée au jeu (63e). Raman, jusqu'ici pas en réussite, croit enfin faire le break sur un service à ras-de-sol de Gomez ... mais est sifflé hors-jeu (67e). Plus inhabituel, c'est ... Magallan qui fait trembler la barre sur corner ! (68e)

Le spectre du Clasico

Les Mauves avaient proposé un football flamboyant contre le Standard, sans concrétiser ; cette fois, alors que le jeu est bien moins léché, Anderlecht n'est pas plus efficace pour autant. Joshua Zirkzee, surtout, alors qu'il avait mis le plus compliqué plus tôt, rate le plus simple après un service parfait de Francis Amuzu (81e). Le spectre du Clasico et de son scénario catastrophe plane au-dessus de Vincent Kompany et ses hommes. Cette fois sans conséquence : au terme d'une fin de match hachée, à l'image d'une rencontre peu emballante, le RSCA prend les 3 points de manière méritoire, et s'accroche au sillon du podium.