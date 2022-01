🎥 Benito Raman aurait-il dû obtenir un penalty ? "Il me touche"

Benito Raman s'est écroulé dans le rectangle à la 28e minute et espérait obtenir un penalty. Mais Mr Boterberg n'a pas bronché.

Job done pour Anderlecht, et rien de plus, mais Benito Raman ne s'en plaindra pas : "Que ce soit 1-0 ou 5-0, c'est trois points. On ne peut pas dire que Malines nous ait mis en danger aujourd'hui, ils ne se sont pas créés d'occasion", estime l'attaquant du RSCA, qui ne sera pas parvenu à trouver les filets ... mais espérait bien provoquer un penalty sur une intervention de Thibault Peyre. "Si je m'effondre dans le rectangle, c'est que je pense qu'il y a quelque chose. Il me touche, je sens sa main et pour moi, il y a penalty", assure Raman.