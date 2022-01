Cette fois, Anderlecht n'a pas craqué : "D'autant plus dommage pour le Clasico"

Anderlecht a parfaitement profité du partage entre Charleroi et Gand pour s'isoler à la quatrième place du classement.

Le RSCA compte désormais 6 points d'avance sur la cinquième place, occupée par Gand - à égalité avec le Sporting Charleroi, et 9 sur son adversaire du jour, le KV Malines. Les Mauves n'ont pas brillé, mais le plus important était la victoire : "Je ne sais pas si c'était tellement différent de la semaine passée parce qu'au final, nous nous créons encore beaucoup d'occasions", nuance Vincent Kompany au micro d'Eleven après la rencontre. "Un manque d'efficacité ? Je ne crois pas. Quelles équipes marquent plus que nous en Belgique ? Il y en a peu. Si nous n'étions pas dangereux, je serais plus inquiet". Anderlecht est en effet la seconde meilleure attaque de Belgique.

Désormais, Kompany peut regarder vers le haut, ayant laissé la concurrence derrière : "Oui, c'est un beau pas vers le top 4, mais c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir gagné le match précédent", regrette-t-il. "Le plus important est de continuer à progresser. Je me focalise déjà sur les matchs suivants, car nous avons une belle semaine devant nous avec le Cercle, puis bien sûr l'Union, qui sera le favori absolu".