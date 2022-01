Jean-Louis Garcia l'assure: "Marquer en premier a été très important"

Le coach français de Seraing était satisfait de la prestation défensive de son équipe.

Jean-Louis Garcia est heureux avec les trois points pris par Seraing. Il s'est exprimé en conférence de presse ce mercredi soir: "La satisfaction, c'est de voir mon équipe progresser dans sa structure. L'adversaire nous a subtilisé le ballon, mais nous n'avons pas paniqué. Nous sommes restés compacts, avec des lignes serrées. Il fallait juste être présent au second ballon. Certains joueurs à vocation offensive se sont un peu sacrifiés et puis en transition on a trouvé des espaces".

Le scénario a aussi aidé les Métallos: "Marquer le premier but a été important, après nous nous sommes appuyé sur notre bloc pour jouer en attaque rapide face à une défense athlétique. Cela me rend fier car on devient intelligent tactiquement. Avant, et sans manquer de respect à mon prédécesseur, les joueurs n'avaient pas de reflexes en perte de balle. Là on progresse bien dans ce domaine".

Il faudra maintenant confirmer sur la pelouse d'Eupen.