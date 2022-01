Georges Mikautadze est soulagé: "J'avais oublié cette sensation"

Le Géorgien a retrouvé le chemin des filets contre le Beerschot dans le match de la peur.

Geroges Mikautadze a certainement été le meilleur joueur du RFC Seraing ce mercredi. Buteur sur penalty, remuant, dangereux lors de chaque possession de balle, il a été à l'origine du deuxième but des siens puisque sa frappe a trouvé le poteau avant que Maziz ne la pousse au fond.

Le buteur prêté par Metz est revenu sur cette rencontre: "Il y a beaucoup de joie en ce moment, car on a beaucoup bossé depuis la venus du coach. Ce soir, ça a payé. On n'avait plus gagné depuis longtemps et nous prenons des points importants, on se devait de gagner pour ne pas laisser le Beerschot recoller. Maintenant, on va se concentrer sur Eupen".

Il a pour sa part retrouvé le chemin des filets: "C'est important pour un buteur de marquer, ça faisait longtemps. J'avais oublié cette sensation, et je l'ai retrouvé. Cela m'a fait du bien, et puis ça fait du bien à tout le monde".

Et Seraing va avoir besoin de son buteur pour la suite de la saison afin de tenter de se sauver sans passer par les barrages.