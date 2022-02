Maarten Vandevoordt : "Un très beau cadeau d'anniversaire"

Genk s'est imposé contre Courtrai (2-0) ce dimanche après-midi lors de la 29ème journée de Jupiler Pro League. Le vice-champion poursuit sa remontée au classement.

Maarten Vandevoordt a sorti plusieurs arrêts décisifs et a permis son équipe de rester dans le match, et surtout de ne pas avoir Courtrai revenir au score. "Ce clean sheet est un très beau cadeau d'anniversaire. Nous sommes bien partis pour atteindre le top 8, nous devons juste essayer de gagner le plus de matchs possibles et ensuite nous verrons", a confié le portier limbourgeois à l'issue de la rencontre.

"En seconde période, j'ai eu du travail à faire, mais c'est aussi pour cela que je suis là. En deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien. Au moins, nous avons gagné et c'est le plus important. Quels sont les objectifs restants ? Essayer de rattraper la mauvaise saison, tel doit être l'objectif."