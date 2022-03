Eupen retrouve la défaite... et le (petit) stress d'un candidat à la descente

Mathématiquement, Eupen peut encore se retrouver barragiste en fin d'exercice. Zulte Waregem a de son côté retrouvé des couleurs.

Zulte Waregem (29 points avant le coup d'envoi) et Eupen (qui en avait 31) étaient dans le même cas, avec la même ambition: il faut prendre des points pour laisser loin derrière le Beerschot et le RFC Seraing. Malheureusement pour les Pandas, c'est sans Prevljak, sans Ngoy et sans Rocha qu'ils se déplacent à l'autre bout de la Belgique.

Pire encore, il ne faut que quelques minutes à Dompé pour adresser un centre (dévié) vers un Ciranni absolument seul dans le rectangle pour l'ouverture du score (11', 1-0). Ce but a pour effet de réveiller Eupen, qui va se procurer quelques occasions, toujours via Nuhu, mais sans vraiment mettre Bossut en difficultés. Juste avant la pause (oui déjà), l'arbitre Mr Put siffle un penaly pour Eupen pour une main... inexistante de Boya. Le VAR intervient, tout est annulé, tout le monde rentre aux vestiaires.

Et après la pause....un bon quart d'heure de néant absolu, dans un camp et dans l'autre. Il faut attendre l'heure de jeu et voir Jean-Luc Dompé aller vers l'avant, tenter sa chance et voir sa frappe tromper Nurudeen via une déviation d'Agbadou (60, 2-0). Dans la foulée, Vossen frappe du milieu du terrain, mais le gardien des Pandas dévie sur sa barre.

© photonews

La fin de match est un long chemin de croix pour Eupen, qui tente de revenir mais qui ne parvient pas à se montrer dangereux. Sur les contres, les Flandriens sont par contre toujours dangereux. Nuhu, toujours aussi dangereux mais toujours aussi peu efficace, loupe une occasion 5 étoiles. Dans les dernières minutes, Nurudeen (pasà son affaire comme souvent) sort maladroitement et percute Pletunckx (et Agbadou qui doit sortir): l'arbitre siffle penalty, Vossen fait respirer l'ancien Stade Arc-En-Ciel (83', 3-0).

Au final, Eupen s'incline donc et se retrouve désormais à la 16ème place, avec 7 points d'avance sur Seraing qui joue dimanche au Standard. Il faudrait plusieurs victoire des Métallos pour qu'Eupen retrouve le deuxième de D1B dans quelques semaines, il n'y a donc pas (encore) panique à bord. Mais on sent tout de même que tout un groupe sera rassuré quand tout cela sera mathmatiquement plus rassurant.