La Gantoise se place dans les pas de l'Antwerp

Le Beerschot se rapproche de plus de la D1B.... et La Gantoise du Top 4.

Dire que les Buffalos sont sur une belle série est en-dessous de la réalité. Les victoires s'accumulent en effet pour les hommes de Vanhaezebrouck, et si on ajoute à cela la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, on peut clairement parler d'équipe du moment.

Après avoir joué jeudi en Conference Europa League, et avoir perdu au PAOK, les Gantois voulaient profiter de la défaite de l'Antwerp pour revenir à un point du Great Old et donc du top 4, l'un des buts de l'équipe en début de saison.

Le match au Beerschot était idéal pour cela. En effet, les Anversois sont toujours bons derniers et ne peuvent désormais plus se sauver que par les barrages. La première période est un peu terne et il y a quelques possibilités, donc la meilleure pour Lemajic qui manque son un contre un avec le gardien du Beerschot. Mais juste avant la pause, Julien De Sart ne manque pas l'opportunité d'une tête plongeante (44', 0-1).

Après la pause, il est clair que le Beerschot essaie et pousse, mais cela ne ressemble à rien. Alors sur un centre de la droite de Hjuslager, une nouvelle tête, de Lemajic cette fois, tue le suspense de la rencontre (64', 0-2).

La Gantoise est donc à un point de l'Antwerp et à 4 d'Anderlecht... qu'il rencontre la semaine prochaine.