Festival de cadeaux et trois points pour le Club

La défense d'Ostende et surtout son gardien ont offert des buts au Club de Bruges, qui n'en demandait pas tant.

Ceci n'est pas un derby, mais les 25 kilomètres qui séparent les deux stades d'Ostende et du Club de Bruges font de ce duel une rencontre toujours particulière. Ce match, il début sans Noa Lang, mis au repos par Schreuder qui peut par contre fêter le retour de Charles De Ketelaere.

En face, le KVO n'a plus grand chose à perdre et veut surtout faire plaisir à ses supporters alors les joueurs de Vanderhaeghe jouent vers l'avant, tambour battant. Une frappe de Gueye trouve le poteau, Bruges n'est pas à la fête. Mais finalement, les Côtiers non plus puisqu'une erreur de communication envoie Adamyan en profondeur. Ce dernier tarde à faire quelque chose du ballon mais un tacle défensif et une sortie hasardeuse du gardien local offre le but vide au numéro 9 du Club (17', 0-1).

On pense que les Brugeois sont lancés sur une voie royale... mais pas encore puisque Jakel, sur deux frappes et à la suite de deux relances dans l'axe signées Odoi et Mata rétablit l'égalité (17', 1-1). Ce festival de cadeaux est loin d'être terminé car le gardien d'Ostende, Scherpen le bien-nommé, reçoit un ballon en retrait, loupe son contrôle et c'est une nouvelle fois Adamyan qui récupère le cuir pour le mettre dans le but vide (32', 1-2). Une incroyable première période se termine avec des Brugeois en tête.

La deuxième reprend avec du retard puisque Nsoki traîne dans les vestiaires... et y retourne plus vite que tout le monde puisqu'il est blessé. Ostende met beaucoup plus d'intensité dans le jeu, dans les courses et même dans les duels. Mais les cadeaux n'ont pas encore tous été offerts. Une mauvaise passe en retrait vers Scherpen se transforme en corner. Il est joué en deux temps et Skov Olsen peut frapper... et Scherpen passe une nouvelle fois à côté de son intervention (53', 1-3).

La fin de la rencontre se joue sur un rythme de sénateur, malgré quelques belles occasions pour les deux équipes, que ce soit Rits, Lang ou encore Gueye. Au final, le Club de Bruges s'impose donc facilement mais a bien été aidé par Ostende et ses multiples erreurs. Les champions en titre restent donc à 7 points de l'Union, donc 3 ou 4 points de retard pour le début des playoffs.