Michael Valkanis: "On aurait pu jouer des heures sans marquer"

Face à Zulte-Waregem, Eupen a eu les occasions pour revenir dans la rencontre, mais a failli à la conclusion.

Michael Valkanis était naturellement déçu après la rencontre. "Le résultat ne reflète pas le scénario de la rencontre" a déclaré le T1 des Pandas. "C'était l'une de ces soirées où nous aurions pu jouer pendant des heures et n'aurions probablement toujours pas marqué de but, même si nous avons commencé de manière dominante et avons certainement eu l'occasion d'en faire plus."

"Nos attaquants nous ont manqué. Avec un Prevljak, nous aurions pu faire plus ici. Mais je ne veux pas chercher d'excuse là-dedans", a déclaré le T1. "Pas dans le VAR non plus, bien que cela puisse être un peu plus cohérent: parfois le coup de sifflet est donné tout de suite, parfois non. J'aimerais voir la phase avec notre penalty à la fin de la première mi-temps."