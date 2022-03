Saint-Trond s'en va conquérir les trois points à Genk

Genk a été complètement muselé cet après-midi et se met en danger pour les play-offs 2.

Bernd Storck ne réserve pas de surprises et aligne Gerardo Arteaga, de retour de suspension. A noter que Thorstvedt et Sadick sont sur le banc.

Les Trudonnaires sont sans Shinji Kagawa. Arnaud Dony, titulaire lors des dernières rencontres, est remplaçant tout comme Jorge Teixeira.

L'intensité est au rendez-vous, tout comme les déchets techniques et les pertes de balle. Saint-Trond se ménage une première occasion à la 3e minute. Genk prend petit à petit le contrôle du match, mais se heurte à un bloc bien mis en place et un pressing très haut qui gêne à la reconstruction. Les Limbourgeois se procurent deux occasions chaudes via Trésor (27e) et Ito (28e), puis encaissent. Hashioka déboule de son aile et centre en retrait, Hayashi profite d'un ballon dévié, se retourne et marque (29e).

Le match est ensuite tout près de basculer : Munoz accroche Janssens dans le rectangle et Monsieur Dierick indique le point de penalty. La décsision est ensuite annulée après intervention du VAR. Sinon, il ne se passe pas grand-chose.

Comme Al-Dakhil le dit à la mi-temps : le STVV veut gagner ce match. Hayashi écope d'un carton jaune et laisse sa place à Klauss. Thorsvedt et Sadick montent au jeu.

Genk a la possession à l'heure de jeu (70%), mais n'a toujours pas les occasions. Les Limbourgeois, à part Heynen ou Hrosovsky qui surnagent, n'y arrivent pas et livrent une prestation très moyenne. Storck fait ses trois remplacements restants 20 minutes avant le terme et sort Bongonda - méconnaissable, Hrosovsky et Munoz.

Schmidt doit intervenir su un centre très plongeant (72e), passe une fin de match très tranquille. Bernd Hollerbach harangue ses joueurs : Genk est muselé et le STVV est tout près d'une grosse victoire. Il a en plus le moyen de bétonner derrière, avec Teixeira qui remplace Janssens à 10 minutes de la fin.

Genk ne se montre pas, gamberge. Seul Thorstvedt pousse Schmidt à l'arrêt (86e). Le score ne bouge plus jusqu'au terme des 90 minutes. Genk se met en danger et n'est plus qu'à deux points du Cercle.