Une dernière pour la route

16ème défaite de la saison pour le Standard, qui termine la saison à une bien triste 14ème place.

Autant le dire de suite, STVV et le Standard ont joué ce dimanche leur dernière rencontre de la saison. En effet, si les Liégeois étaient déjà assurés d'être en vacances sportives dès ce dimanche soir, les Canaris avaient encore un espoir de dépasser Genk et d'intégrer le top 8, mais Genk en a décidé autrement et s'est imposé à Seraing.

Maintenant que l'issue de ce petit suspense est dévoilé, passons au match de ce jour au Stayen. Le Standard, privé de nombreux éléments, alignait une équipe assez jeune au coup d'envoi, avec Noubi, Pavlovic, Tapsoba ou encore Ngoy. Dans le premier acte, il n'y a rien à retenir chez les Liégeois. Devant un stade pratiquement comble, les Canaris font le jeu et dominent de la tête et des épaules.

D'ailleurs après quelques possibilités, Kagawa fête sa première titularisation dans notre championnat avec une passe décisive vers Hara qui trompe Henkinet d'une frappe croisée (23', 1-0). Les Rouches sont dans les cordes et sur un corner de Brüls, Leistner dévie au premier poteau pour Hayashi qui marque dans le but pratiquement vide (29', 2-0). Il est déjà temps de tirer un trait sur cette première mi-temps à l'image du Standard de cette saison: en-dessous de tout.

Après la pause, Elsner change ses batteries et sa composition, avec les entrées de Carcela et de Canak. Il y a un peu plus d'entrain, des idées dans le jeu et finalement la première grosse occasion avec une tête de Dragus déviée par Schmidt. Il faut dire que les Limbourgeois ont un peu baissé le rythme, certainement au courant du score de Genk.

Il y a donc un faux rythme dans cette rencontre, avec les changements qui viennent bien casser le rythme. Joao Klauss fait d'ailleurs une entrée remarquée pour sa dernière avec STVV et ses retrouvailles avec ses anciennes couleurs: c'est lui qui est à la bonne place pour planter le troisième but des siens (77', 3-0).

La saison est donc terminée pour le Standard, et c'est un mal pour un bien finalement puisque les Liégeois ont maintenant le temps de reconstruire tout de A à Z pour la saison prochaine. Un nouvel organigramme, peut-être un nouveau staff et certainement de nouveaux joueurs. On peut penser que ce sera compliqué de faire pire.