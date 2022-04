Luka Elsner est désabusé: "Heureusement que nous avions les points nécéssaires..."

Luka Elsner a tente d'expliquer la 16ème défaite du Standard en championnat ce dimanche.

Luka Elsner est venu, pour la dernière fois de la saison, commenter la rencontre des siens. La mine basse, les traits tirés, le coach du Standard a tenté d'expliquer une nouvelle contre-performance de son équipe, lui qui était arrivé en octobre pour tenter de redresser la barre d'un navire en perdition.

"C'est un score qui reste logique", a déclaré le Slovène en conférence de presse. "On espérait une issue différente c'est vrai... mais la première période a été pour eux. On a subi dans un système qui ne me convenait pas mais je n'avais pas le choix avec les milieux de terrain qui restaient."

Après la pause, il y a eu un mieux. "On aurait pu marquer un but sur les occasions que nous avons eu, mais dans l'ensemble nous avons été fébriles. Nous n'avions pas les moyens de répondre présent. C'est une déception de plus dans une saison qui nous marquera au fer rouge. Le positif c'est que les jeunes ont su saisir les opportunités, mais le niveau était trop haut pour prendre des points contre cette équipe ce dimanche".

Avant de terminer par un laconique: "Heureusement que nous avions les points nécéssaires pour ne pas devoir gagner sur les deux derniers matches..."