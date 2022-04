Les joueurs du Standard acceptant de venir s'exprimer après le match perdu à STVV n'étaient pas nombreux.

Denis Dragus a disputé toute la rencontre, le dernière de la saison, avec le Standard de Liège. Il s'est même procuré, en seconde période, la meilleure occasion de son équipe mais sa tête a été détournée par le gardien des Canaris.

Le Roumain a ensuite analysé au mieux la fin de saison du Standard: "C'est une saison à oublier, vraiment. Nous sommes passés à côté et nous n'avons pas su trouver la force nécéssaire pour ces derniers matches. Jouer au football, c'est ce que je voulais faire en étant enfant. Alors je me dois de tout faire, à chaque rencontre, pour donner le meilleur de moi-même et faire gagner mon équipe. Je suis le meilleur buteur du Standard? J'aurais échangé ça contre une meilleure saison de l'équipe".

Du coup, est ce qu'il sera encore présent la saison prochaine? "Je ne sais pas encore, mais je veux rester ici, j'aime jouer pour le Standard, et j'espère encore le faire la saison prochaine. Les repreneurs? Ils veulent faire quelque chose de grand ici, ils veulent aider le club à grandir".

Suspense donc concernant le cas Dragus pour la saison prochaine, et ce n'est pas le seul suspense.