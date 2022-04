Luka Elsner semble terminer la saison sur les genoux, mais si c'était à refaire, il rejoindrait tout de même le Standard.

Luka Elsner sera-t-il encore le coach du Standard la saison prochaine? La question mérite d'être posée dans la mesure où de nouveaux investisseurs sont arrivés et que le rachat du club devrait être totalement bouclé dans les jours qui suivent.

Mais pour le Slovène, c'est l'heure du bilan: "C'est une saison qui laissera des traces, j'espère qu'elle sera utile à tout le monde pour avoir la volonté de ne plus revivre ça, même de ne plus s'en approcher", a déclaré laconiquement le T1 des Rouches, qui assume aussi sa part de responsabilité.

"On ne peut pas s'échapper de la responsabilité, ni moi, ni mon staff, ni les joueurs. Moi, je n'ai pas trouvé les solutions pour retrouver un semblant de motivation, ni les solutions avec les joueurs. On ne sortira pas de cette expérience indemne, mais cela ne va pas m'enlever mon enthousiasme dans mon métier et ma volonté de réussir. Cela va peut-être changer ma façon de voir mon rôle dans le futur."

Mais une chose est certaine: il n'y a pas de regret pour lui d'avoir quitté Courtrai pour Liège: "Je n'ai jamais regretté, car il y avait l'envie de rejoindre ce projet. N'importe quel coach serait à côté de la plaque s'il dit qu'il ne veut pas rejoindre un club comme le Standard de Liège".