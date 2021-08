Le Club de Bruges a rallumé la lumière

Le Club de Bruges n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer à Zulte Waregem, mais tout s'est emballé après.... une coupure d'électricité.

Le Club de Bruges n'est pas encore serein cette saison. Non seulement, dans le jeu, les automatismes et les prestations ne sont pas à la hauteur des espérances, mais en plus le champion en titre a déjà perdu des points, deux fois à domicile, contre Eupen et le Cercle.

Du coup, le déplacement à Zulte Waregem avait une importance capitale, que ce soit d'un point de vue comptable mais aussi pour le moral des troupes. Pourtant, c'est Jelle Vossen qui a la première occasion, mais il bute sur Mignolet. A peu de choses près, c'est la seule frayeur pour le Diable Rouge dans ce premier acte.

Le problème, c'est que Bostyn ne doit faire son premier arrêt qu'à la 17ème minute, sur une frappe de De Ketelaere. Puis le premier évènement du match arrive: une panne d'électricité, qui oblige Mr Visser à suspendre la rencontre. Cette pause dure un petit quart d'heure et permet à Clement de remettre les choses dans l'ordre.

Aux retours de cette panne, il n'y en a en effet que pour Bruges, mais Bostyn dispute une excellente rencontre, il repousse les frappes de Lang, de De Ketelaere et a un peu de chance lorsque ce dernier trouve le montant. Mais le gardien local ne pourra rien sur une magnifique action de De Ketelaere qui sert Lang. Le Néerlandais utilise sa vista pour éliminer le gardien et marquer dans le but vide (42', 0-1).

Après la pause, les Coalisés essaient bien de revenir, mais Bruges a décidé de fermer la boutique. Offensivement, c'est une attaque à deux formée par De Ketelaere et Lang, les autres restent derrière le ballon. Mais à la 66ème, sur une de ses rares incursions dans le camp adversen Vormer est isolé par Lang et trompe Bostyn (62', 0-2).

Du côté de Zulte Waregem, la rencontre est terminée, on le sent. L'équipe est désorganisée, surtout défensivement. D'ailleurs, De Ketelaere en profite pour servir Vanaken qui ne se fait pas prier pour marquer son premier but de la saison (69', 0-3). De Ketelaere s'en va lui mettre le quatrième (76', 0-4).

Bruges s'impose donc pour la deuxième fois de la saison, et la deuxième fois en déplacement. Le champion voudra confirmer dans une semaine, à domicile, contre le Beerschot, et devant un stade qui n'attendra que ça.