Sans briller, le Standard de Liège assure l'essentiel au Beerschot

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplaçait au Kiel pour y affronter le Beerschot lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Mbaye Leye était privé d'Ameen Al-Dakhil et de Jackson Muleka ce dimanche lors du déplacement au Beerschot. Le technicien sénégalais décidait donc de repasser à une défense à 4 et de titulariser Donnum et Amallah pour la première fois de la saison.

Le round d'observation entre les deux équipes durera un peu plus d'un quart d'heure jusqu'à ce que le Beerschot décide de passer à l'offensive avec une frappe puissante de Sanyang repoussée par Bodart (17e) et une tentative à distance de Sanusi (18e). un peu plus de dix minutes plus tard, un centre/tir de Siquet dévié rasera le poteau droit de Vanhamel (29e). Juste avant la pause, Donnum effectuera une percée au sein de la défense adverse et armera un tir qui passera juste à côté du but anversois (42e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0.

© photonews

En début seconde période, les Rats obtiendront une belle occasion via Sangyang mais Bodart repoussera le tir des poings (55e). Quelques minutes plus tard, le portier liégeois sera contraint de se coucher sur une tentative de De Smet (61e). Noubissi s'offrira une longue échapée mais loupera la conclusion en tirant au-dessus du but liégeois (63e). Et juste après, le Standard de Liège ouvrira le score via un tir de Klauss. Siquet trouvera Dragus qui enchaînera et servira le Brésilien dans le rectangle (64e), 0-1.

© photonews

Le Beerschot aura l'occasion de revenir au score en obtenant un penalty suite à une faute de main de Sissako, mais Holzhauser trouvera Bodart sur son chemin (71e). Par la suite, les Rouches se contenteront de contrôler le match. Le dernier rempart liégeois boxera un ballon dangereux en fin de rencontre et permettra ainsi aux siens de s'imposer au Kiel, 0-1.

Le Standard de Liège a assuré l'essentiel ce dimanche au Beerschot en repartant avec les trois points. Arnaud Bodart a encore été déterminant en stoppant plusieurs tirs mais aussi un penalty de Rapha Holzhauser. Les Rouches comptent désormais 7 points au compteur et recevront Ostende vendredi prochain.