Anderlecht veut confirmer sa bonne semaine au Cercle de Bruges

Le RSCA reste sur trois victoires d'affilée, en Europe et en championnat, et veut désormais confirmer face à un adversaire plus solide : le Cercle de Bruges.

Quand nous soulignons, après la victoire anderlechtoise contre Laçi (2-1), que les Mauves ont pris la confiance face à des adversaires très accessibles (Seraing à 10 et le 4e du championnat d'Albanie), mais que le Cercle sera un vrai test, Kompany sourit : "Les joueurs ne choisissent pas le niveau adverse, ils ne peuvent que faire le job le jour-même". Pas question de relativiser donc, mais les faits sont là : ce Cercle est invaincu, a tenu en échec le Club et l'a emporté au Beerschot, et a l'air d'une machine bien huilée.

Le RSCA, de son côté, semblent avoir trouvé une vitesse de croisière notamment sur le plan offensif, avec des Raman et Refaelov très bien intégrés et un Zirkzee qu'on est curieux de revoir (titulaire, probablement). Mais le peu d'impact mis par Seraing et Laçi ne peut pas réellement donner d'indications sur la suite : le Cercle mettra la pression au milieu de terrain, et amènera le danger offensivement via les talentueux Deman et Hotic, ainsi que par son nouveau venu made in Liga Waldo Rubio. Le relâchement aperçu en fin de match face au FK Laçi n'aura pas sa place au Jan Breydel ...

Les compos potentielles :

Cercle de Bruges : Didillon / Daland - Popovic - Utkus / Velkovski - Vanhoutte - Lopes - Decostere / Rubio - Denkey - Hotic

Anderlecht : Van Crombrugge / Gomez - Delcroix - Hoedt - Murillo / Cullen - Olsson - Refaelov / Verschaeren - Zirkzee - Raman

