Un beau duel sans vainqueur

Devant 5000 supporters et dans une ambiance que le Stade du Pays de Charleroi attendait depuis un moment, le Sporting a dû se contenter du partage contre l'Antwerp auç terme d'un match rythmé, indécis et agréable à suivre (1-1).

Si de nombreux regards anversois étaient tournés vers le Bosuil où Radja Nainggolan est arrivé ce vendredi, l'Antwerp avait un déplacement compliqué à négocier dans la soirée. Une rencontre à Charleroi pour laquelle Brian Priske a décidé de faire confiance aux onze joueurs qui se sont imposés au Standard la semaine dernière. Même tactique pour Edward Still, qui aligne le même onze de base qu'à OHL.

Les occas' pour Charleroi, l'ouverture pour l'Antwerp

Et les onze Zèbres alignés par Edward Still entament parfaitement la partie. Si les dix premières minutes sont plutôt équilibrées, le Sporting prend petit à petit le dessus. Et c'est Shamar Nicholson qui se ménage les plus belles opportunités: une frappe déviée et repoussée par le poteau d'abord, un coup de tête puissant ensuite, qui ne surprend toutefois pas un excellent Jean Butez.

Mais Charleroi n'a pas su exploiter ses possibilités et l'Antwerp a puni quelques minutes avant la pause. Parti sur le flanc droit, Aurelio Buta trouve Viktor Fischer qui ne se fait pas prier pour inscrire son tout premier but en Pro League et donner l'avantage. Un avantage que le Great Old conservera jusqu'à la pause, malgré un coup-franc bien brossé par Ryota Morioka, mais détourné, à nouveau par Jean Butez.

La réponse d'Anass Zaroury

Mais le portier français, excellent avant la pause, sera moins en réussite après le repos. C'est une sortie hasardeuse de Jean Butez qui permet en effet aux Zèbres de revenir dans la partie à l'heure de jeu. Anass Zaroury hérite du ballon et ne se pose pas de question: deuxième but de la saison pour l'ancien Lommelois qui a rapidement trouvé ses marques dans l'effectif carolo.

Auteurs d'une partie aboutie, les Zèbres ont encore essayé de faire la différence dans la dernière demi-heure, les deux équipes ont d'ailleurs encore eu quelques belles occasions, mais les deux gardiens ont veillé au grain.

Pas de vainqueur donc au bout de ce duel indécis et plutôt plaisant. Le Sporting de Charleroi reste invaincu, avec un bilan de six points sur douze. Battu lors de ses deux premières sorties de la saison, l'Antwerp se contente de quatre points après quatre journées...