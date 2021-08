🎥 Seraing craque après la pause et peut nourrir des regrets

Ce samedi, le RFC Seraing recevait le KV Ostende au Pairay lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League.

Jordi Condom était privé de Sami Lahssaini et d'Antoine Bernier, tous deux blessés, mais aussi de Benjamin Boulenger, suspendu après sa carte rouge à Anderlecht. Le technicien espagnol décidait d'aligner Sambu Mansoni et Théo Pierrot par rapport au onze présent au Parc Astrid le week-end dernier. Côté ostendais, Alexander Blessin avait choisi de titulariser Thierry Ambrose sur le front de l'attaque.

Juste avant le coup d'envoi, Seraing et Ostende ont rendu hommage à Frank Berrier.

© photonews

Ostende obtiendra une grosse occasion en début de partie. Ambrose décochera un tir puissant qui sera mal capté par Dietsch et repris par Gueye qui surgira. Mal le ballon passera à côté du but sérésien (11e). Les Métallos réagiront une dizaine de minutes plus tard. Royalement servi par Maziz, Mouandilmadji se présentera devant Hubert, mais loupera une occasion en or en ne cadrant pas (24e). Avant la pause, Ambrose, présent dans la surface, décochera un tir juste à côté (41e) tandis que Kilota enverra une frappe puissante juste au-dessus du but de Guillaume Hubert (45e+2). Mais Maziz ouvrira le score sur un magnifique coup franc direct (45e+4), 1-0.

© photonews

Seraing remontera sur la pelouse avec la tête dans les nuages puisqu'Ostende égalisera directement en début de seconde période. Bien lancé par Batzner, Gueye s'en ira battre Dietsch (47e), 1-1. Les Côtiers ne s'arrêteront pas là et prendront même les commandes de la rencontre seulement deux minutes plus tard grâce à un but d'Ambrose qui se jouera de la défense sérésienne (49e), 1-2.

© photonews

Peu avant l'heure de jeu, les locaux seront proches de revenir au score mais le poteau droit d'Hubert en décidera autrement sur un tir croisé de Jallow (59e). Juste après, ce sera au tour des Côtiers de trouver le montant. La reprise de la tête d'Hendry ira heurter la barre de Dietsch sur corner (62e). À un peu plus de vingt minutes du terme, le KVO sera réduit à dix suite au deuxième carton jaune d'Amade (67e). Pourtant en infériorité numérique, les visiteurs planteront une troisième rose signée Batzner (72e), 1-3.

Seraing obtiendra une très belle opportunité par la suite mais Jallow la loupera en tirant à côté du but adverse (75e). En fin de rencontre, Maziz ira de son doublé et permettra aux siens d'y croire encore (82e), 2-3. Toutefois, les Métallos ne parviendront pas à arracher le partage et s'inclineront pour la troisième fois en ce début de saison (2-3).

© photonews

Seraing a complètement craqué au retour des vestiaires et a même joué en supériorité numérique durant plus de vingt minutes face à une équipe ostendaise laxiste en défense. Les Métallos ont vendangé beaucoup d'occasions à l'image du loupé de Mouandilmadji en première période et peuvent nourrir des regrets après cette défaite au Pairay. Les dirigeants du promu sérésien vont s'activer car l'équipe a bien besoin de renforts et de joueurs expérimentés.