Eupen s'impose et continue sa marche en avant

Tout le monde prédisait une saison très compliquée pour l'AS Eupen, mais les Pandas sont en train de surprendre tout le monde.

Fort de son invincibilité, Eupen recevait STVV ce samedi, une équipe qui sort d'une défaite à domicile contre Zulte Waregem. Le début de cette rencontre est assez bizarre puisque les deux formations ne semblent pas pressées de vouloir faire la différence. On essaie de loin, on tente de lancer des contres, mais les deux gardiens ne sont mis en difficultés que par eux-mêmes, lors de dégagements compliqués.

Dans ce qui aurait pu ressembler à un non-match, Eupen trouve l'ouverture... sur un coup de pied arrêté. Un corner pour être plus précis. Stef Peeters dépose le ballon sur la tête de Boris Lambert, le jeune milieu de terrain fête donc sa première titularisation de la saison par un but (20', 1-0). En face, les Canaris sont énervés, ulcérés par l'arbitrage qu'ils jugent négativement. au niveau des occasions, Brüls, Balongo ou Mboyo trouvent Nuredeen sur des frappes assez molles.

La deuxième période débute mal... pour Boris Lambert. Le jeune milieu se blesse et doit quitter la pelouse, il laisse sa place à Deom. Du côté des Canaris, on ajoute des forces offensives avec Cacace et Koita... et cela paie directement puisque sur un coup franc, Balongo est à la bonne place pour égaliser (65', 1-1). Eupen se réorganise alors, le jeu devient un peu plus tactique.

Et comme en première période, les Pandas vont se montrer réalistes...sur un nouveau coup de pied arrêté. Peeters trouve, via une déviation, Heris au second poteau: sa reprise du gauche fait mouche (74', 2-1). Ce but est un coup de massue pour STVV, qui n'y arrive plus, malgré une tentative de Brüls.

Eupen s'impose donc, pour la deuxième fois de la saison, et est toujours invaincu. Un bilan de 8 points sur 12: des débuts parfait pour les hommes de Krämer.