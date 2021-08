De nouveau décisif, Maziz permet à Seraing d'enregistrer sa deuxième victoire

Ce samedi après-midi, le RFC Seraing recevait le Cercle de Bruges lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing avait à coeur d'enregistrer une deuxième victoire ce samedi après-midi face au Cercle de Bruges. Jordi Condom pouvait compter sur le retour de Benjamin Boulenger, de retour de suspension, mais devait toujours se passer des services d'Antoine Bernier et Sami Lahssaini, blessés.

Le round d'observation ne durera pas longtemps puisque le Cercle de Bruges ouvrira rapidement le score. Bien servi dans le rectangle, Popovic devra s'y reprendre à deux fois pour tromper Dietsch qui ne saura rien faire que le second tir (5e), 0-1. Deux minutes plus tard, les visiteurs penseront doubler la mise mais le but de Deman sera annulé pour cause de hors-jeu.

© photonews

Les Sérésiens réagiront sur une contre-attaque rondement bien menée par Maziz qui trouvera Mouandilmadji dans la profondeur. Le Tchadien ira défier Didillon, mais verra son tir être dévié sur le poteau adverse (19e). Les Métallos se montreront plus présents devant la surface adverse mais sans être forcément dangereux. En fin de première période, Millan a failli doubler la mise, mais son tir croisé est passé juste à côté du but de Dietsch (39e). Le score ne bougera plus à la pause, 0-1.

© photonews

En début de seconde période, Mansoni effectuera une jolie percée mais sera fauché par Popovic à l'entrée du rectangle. Jallow bottera un joli coup franc poussant ainsi Didillon à la parade (53e). Une minute plus tard après une belle course de Mouandilmadji, Maziz récuperera le ballon au point de penalty et ne se fera pas prier pour l'envoyer au fond des filets (54e), 1-1.

© photonews

Le Cercle aura l'opportunité de repasser devant mais Dietsch sauvera les siens sur un tir un peu trop central de Millan (55e). Ce dernier aura une nouvelle grosse occasion par la suite, mais Cissé l'empêchera in extremis de marquer (75e). Mais c'est Seraing qui prendra les commandes de la rencontre dans le dernier quart d'heure de jeu. Buteur, Maziz sera passeur sur le deuxième but des siens en distillant un assist à Marius qui trompera Didillon (79e), 2-1. Les Métallos tiendront bon face à des Vert et Noir qui tenteront le tout pour le tout afin d'arracher le partage à l'image de ce tir de Denkey repoussé par Dietsch dans les arrêts de jeu. Seraing s'impose 2-1 et compte désormais 6 points au compteur.

© photonews

Auteur d'un doublé lors de la défaite contre Ostende le week-end dernier, Youssef Maziz a encore été décisif ce samedi. Le milieu offensif a marqué le premier but et distillé la passe décisive sur le deuxième. Le joueur prêté par Metz s'est vite imposé et adapté chez les Métallos puisqu'il détient déjà les clés de l'équipe. De bon augure pour la suite même si le promu devra encore se renforcer.