Yves Vanderhaeghe amer : "C'est presque impossible de rater cela"

Ce samedi, le Cercle de Bruges est tombé au Pairay face à Seraing (2-1). Après avoir ouvert la marque, les Brugeois ont vu le promu sérésien se reprendre en seconde période.

Le Cercle de Bruges avait pourtant bien débuté la rencontre en ouvrant le score après cinq minutes de jeu via Popovic. Toutefois, les Brugeois se sont écroulés en seconde période au plus grand dam de leur entraîneur. "Nous marquons assez vite puis nous avons quelques occasions. Nous ne sommes pas parvenus à faire le break. Mais après cela, c'est Seraing qui avait le ballon et nous avons souffert un peu. Ensuite, nous avons commis des erreurs qui sont inacceptables à ce niveau. Parfois, il est obligatoire de dégager le cuir dans les tribunes plutôt que de jouer vers le gardien et ensuite perdre la balle", a lâché Yves Vanderhaeghe à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le coach des Vert et Noir était fâché et déçu. "Les deux buts de Seraing sont quasiment similaires. La défense est prise de vitesse et ensuite un face à face avec le gardien. La conviction n'était présente pas de notre côté ce week-end à l'image du raté de Denkey dans les arrêts de jeu. Il est à cinq mètres du but et place le ballon sur le gardien... C'est presque impossible de rater cela. Quand on voit cela, on se dit que nous ne devions pas prendre de points. Nous n'avons pas bien joué", a conclu l'ancien coach de Courtrai et de La Gantoise.