Youssef Maziz : "Nous sommes allés chercher cette victoire au caractère"

Le joueur prêté par le FC Metz a de nouveau été décisif ce week-end et a été l'un des artisans majeurs de le victoire de Seraing face au Cercle de Bruges (2-1).

Mené au score à la pause, Seraing est parvenu à renverser la situation en seconde période. Auteur d'un doublé le week-end dernier, Youssef Maziz s'est à nouveau fait remarquer ce samedi avec un but et un assist. "Une victoire méritée. En début de rencontre, nous encaissons un but qui fait mal à la tête mais nous avons vite réagi et faisons un bon match. Nous sommes allés chercher cette victoire au caractère et cela fait du bien. Nous passons devant le Cercle au classement", a confié le meneur de jeu des Métallos.

Youssef Maziz et Marius Mouandilmadji ont marqué 100% des buts du pensionnaire du Pairay. Deux joueurs très complices sur le terrain. "Nous faisons tout à l'entraînement pour créer des automatismes et se retrouver assez rapidement devant le but. Cela se traduit sur le terrain et j'espère que cela continuer ainsi au fil de la saison", a conclu Maziz.