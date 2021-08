Le dernier rempart sérésien a été décisif en toute fin de rencontre face au Cercle de Bruges. Il permet au promu d'empocher les trois points et de faire le plein de confiance.

Seraing est parvenu à s'imposer contre le Cercle de Bruges (2-1) ce samedi. Menés au score, les Métallos ont renversé la situation en seconde période et ont pu compter sur leur gardien qui a effectué un arrêt décisif sur un tir de Denkey dans les arrêts de jeu. "J'ai anticipé le tir, je me jette et le ballon m'arrive dessus. Un arrêt à la dernière minute qui nous sauve, mais avant cela il faut souligner le travail de toute l'équipe qui a bien tenu et bossé. Puis nos joueurs offensifs ont su marquer", a confié Guillaume Dietsch à l'issue de la rencontre.

© photonews

Seraing enregistre sa deuxième victoire de la saison et compte 6 points au compteur. "Après deux défaites, nous avions à coeur de l'emporter. Et nous l'avons fait avec la manière. Bravo à toute l'équipe, nous avons bien presté et nous sommes déjà tournés vers la semaine prochaine et la rencontre à Eupen", a conclu le joueur prêté par Metz.