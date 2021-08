Jordi Condom après la seconde victoire de Seraing : "J'ai reçu de bonnes nouvelles"

Ce samedi après-midi, le RCF Seraing s'est imposé contre le Cercle de Bruges (2-1) lors de la cinquième journée de Jupiler Pro League.

Mené au score, Seraing est parvenu à renverser la situation en seconde période grâce en partie à Youssef Maziz. Auteur d'un doublé contre Ostende le week-end dernier, le milieu offensif a marqué et distillé un assist contre le Cercle de Bruges ce samedi. Jordi Condom était fier de ses troupes à l'issue de la rencontre.

"Comme le Cercle de Bruges, Seraing ne possède pas beaucoup d'expérience en D1A et parfois la pièce tombe d'un côté", a confié le T1 des Métallos à l'issue de la rencontre. "Nous allons progresser au fur à mesure des matchs. Si on m'avait dit que nous devions prendre deux points lors de ces deux derniers matchs, j'aurais signé tout de suite. Et là nous prenons trois points. Contre Ostende, nous devions gagner et aujourd'hui, nous avons essayé de jouer et avons pris un but sur une erreur stupide. Je suis fier de mes joueurs qui mouillent leur maillot. Puis, n'oublions pas que Guillaume Dietsch a effectué un arrêt incroyable dans les arrêts de jeu. Nous avons été patients et sommes parvenus à renverser la situation", a expliqué le technicien espagnol.

© photonews

Les fans des Métallos ont craint le pire quand ils ont vu Sambu Mansoni et Ablie Jallow sortir sur blessure. "Rien de grave, ils sont sortis à cause des efforts effectués. Il y avait beaucoup d'intensité et c'est au niveau musculaire. Aucune déchirure, ils en ont juste pour trois jours au maximum", a rassuré Condom.

Le week-end dernier, l'ancien entraîneur et directeur sportif d'Eupen avait mis un coup de pression à sa direction concernant l'arrivée de renforts étant donné qu'il dispose d'un noyau étriqué. Il avait de bonnes nouvelles ce samedi. "J'étais fort préoccupé la semaine dernière et j'ai dû pousser. La direction a compris qu'il manquait des éléments et j'ai reçu de bonnes nouvelles. Nous aurons un défenseur central et un attaquant d'ici la semaine prochaine", a conclu Jordi Condom.