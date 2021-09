Jordi Condom fataliste : "La différence était trop grande"

Ce dimanche soir, le RFC Seraing a chuté sur la pelouse de Genk (3-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le RFC Seraing n'a rien pu faire face au KRC Genk ce week-end. Le promu sérésien a bien tenu avant de s'écrouler chez le vice-champion. "Nous devons oublier cette rencontre le plus vite possible et nous concentrer sur le prochain match contre Zulte Waregem. Nous avons affronté une équipe supérieure aujourd'hui. La différence était trop grande", a lâché d'emblée Jordi Condom à l'issue de la rencontre.

"Je ne peux pas être en colère contre mon équipe, même si des erreurs ont été commises. Nous avons perdu trop de ballons, les occasions de Genk sont survenues à cause de nos erreurs. Notre adversaire nous a bien mis sous pression. Nous sommes une équipe qui a besoin d'avoir le ballon. Si nous perdons cela, alors nous avons perdu notre plus grande qualité. Le résultat parle de lui-même. Ce n'est pas ici que nous devons prendre des points. Nous devons maintenant bien récupérer et nous préparer pour le prochain match", a conclu le technicien espagnol.