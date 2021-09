Yahya Nadrani : "Nous sommes tombés sur plus fort"

Le RFC Seraing s'est fait étriller par le KRC Genk (3-0) dimanche soir lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Seraing vient d'enregistrer sa troisième défaite consécutive en s'inclinant à Genk ce week-end. Le promu sérésien a été incapable de faire douter le vice-champion de Belgique qui s'impose grâce à un triplé de Paul Onuachu. "Cela a été compliqué, nous le savions avant de venir même si nous désirions repartir d'ici avec quelque chose. Une défaite logique. Si elle nous fait mal ? Non, car nous restons sur des bonnes prestations depuis le début de la saison. Nous sommes tombés sur plus fort, puis la saison est longue et ce n'est pas contre Genk que nous devions prendre des points", a expliqué Yahya Nadrani à l'issue de la rencontre.

© photonews

Les Limbourgeois ont rapidement fait basculer la rencontre peu avant la pause avec un doublé de Paul Onuachu en deux minutes. "Une équipe du top qui évolue sur la scène européenne. Sur la moindre erreur de notre part, ça se paie cash. Nous allons poursuivre notre apprentissage en D1A en rencontrant de telles formations. Il faut vite tourner la page et penser au prochain match contre Zulte où là il ne faudra pas répéter nos erreurs", a souligné le défenseur central.

Le promu sérésien aura à coeur de renouer avec la victoire contre les Flandriens. "Il faut clairement prendre des points à domicile contre Zulte. Nous devons continuer d'avancer de la sorte", a conclu Nadrani.