Georges Mikautadze après Genk-Seraing : "Un manque de concentration et d'expérience de notre côté"

Ce dimanche, Genk s'est imposé facilement contre le RFC Seraing (3-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League. Les visiteurs ont bien résisté face aux assauts limbourgeois pendant quasiment une période avant de craquer juste avant la pause.

Après la gifle reçue à l'Antwerp en milieu de semaine dernière, Genk renoue avec le succès et fait le plein de confiane avant son match d'Europa League contre le Dinamo Zagreb jeudi prochain. Les Limbourgeois se sont imposés face à Seraing grâce à un triplé de Paul Onuachu."Nous venons d'affronter l'une des meilleures équipes de Belgique, donc c'est une victoire méritée de leur part", a confié Georges Mikautadze à l'issue de la partie. "Nous avons bien tenu puis nous encaissons ce premier but et juste après Genk plante un deuxième goal qui va nous faire mal. Un manque de concentration et d'expérience de notre côté. C'est comme ça, c'est le haut niveau et il faut continuer d'apprendre", a souligné l'international géorgien.

"C'était un cran au-dessus"

En seconde période, le promu sérésien ne s'est pas révolté et a semblé accuser le coup. "Il fallait marquer un but pour réduire la marque et tenter de revenir dans la partie, mais en face, ils étaient bien en place dans chaque compartiment du jeu. C'était un cran au-dessus. Une formation qui se connait parfaitement, qui joue vite et qui dispose de très bons joueurs", a précisé le joueur prêté par Metz.

"Il faut gagner le prochain match contre Zulte"

Le week-end prochain, Seraing accueillera Zulte Waregem et devra mettre fin à cette série de trois défaites consécutives. "Nous venons aussi de rencontrer trois grosses équipes du championnat. 0 point sur 9, même si nous méritions de prendre des points contre le Standard et l'Antwerp. Il faut gagner le prochain match contre Zulte", a conclu Georges Mikautadze.