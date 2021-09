John van den Brom satisfait : "Nous avons contrôlé le match du début à la fin"

Ce dimanche soir, le KRC Genk a renoué avec la victoire en s'imposant face à Seraing (3-0) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Après la gifle subie à l'Antwerp en milieu de semaine, Genk a retrouvé de la confiance après sa prestation face au RFC Seraing. Les Limbourgeois s'imposent grâce à un triplé de Paul Onuachu.

"Le plus important est que nous gagnions ce match de manière convaincante. De cette façon, nous pouvons nous débarrasser de cette défaite à l'Antwerp", a confié John van den Brom à l'issue de la rencontre. "Nous avons contrôlé le match du début à la fin. Nous avons marqué 3 fois et gardé le zéro, j'adresse mes félicitations aux garçons. En première mi-temps, nous avons eu de nombreux moments chauds devant le but avec ce but refusé et le penalty manqué d'Onuachu. Mais peu de temps après, il a marqué ces deux buts et heureusement, il a marqué le penalty après la pause. Après cela, nous avons bien joué le jeu", a souligné le technicien néerlandais qui pense déjà à la prochaine joute européenne.

"J'ai également pu faire des changements en vue du match de jeudi en Europa League contre le Dinamo Zabreb afin que nous gardions tout le monde en forme. C'était une grande soirée. Si vous voulez réussir en tant que club, tout le monde doit donner son maximum. J'ai vu ça aujourd'hui et c'est génial", a conclu John van den Brom.