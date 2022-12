Lennart Moser : "C'était un vrai match de bas de classement"

Le gardien des Pandas louait la mentalité de son équipe et soulignait l'importance de cette victoire.

Commencer une nouvelle aventure avec une clean-sheet, c'est toujours important. Ce vendredi, Eupen n'a pas encaissé, ce qui a permis au final de prendre les trois points grâce à un seul petit but signé Charles-Cook.

Lennart Moser, le dernier rempart des Pandas, ne pouvait qu'apprécier cet aspect, mais aussi de la mentalité de l'équipe : "Nous nous sommes battus, ce qui était particulièrement important aujourd’hui. Le fait que tant de supporters aient fait le voyage avec nous et que nous ayons pu les récompenser me fait plaisir. Il est évident que ces points sont importants pour nous. Il s’agissait d’un match de bas de classement, et nous faisons un pas en avant".

"Cela nous permet d’aborder les prochains matchs avec un peu moins de pression. Nous avons maintenant un peu plus de contrôle sur le jeu, ce qui fait que tout le monde se sent un peu plus en sécurité. Nous pouvons ainsi mieux exploiter nos points forts.