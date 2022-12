Seraing va devoir trouver l'énergie du désespoir

Les Métallos vont tout droit en Challenger Pro League, même si mathématiquement tout est encore possible.

Il est vrai qu'il reste encore 16 rencontres de championnat à jouer, et donc 48 points à prendre cette saison. Mais au lendemain de la défaite à domicile contre Eupen, c'est à peu près le seul point positif qu'il faut relever de la situation actuelle des Métallos.

Avec seulement 11 points au compteur, moins d'un but marqué par match, les Métallos sont à la traîne, encore plus depuis la défaite de ce vendredi face à Eupen. Ils vont aussi devoir regarder attentivement... le résultat d'Ostende qui jouera ce lundi à l'Union. Les Côtiers seront d'ailleurs les prochains adversaires des hommes de Legros. Ce sera pratiquement le match de la dernière chance.

Vous allez nous dire : "il reste encore beaucoup de points à prendre", et vous avez raison, c'est un fait. Mais en regardant d'un peu plus près la situation du club, l'inquiétude est bien présente. C'est vrai que ce vendredi, les montants ont été touchés à deux reprises, mais depuis le début de la saison, on le sait : marquer des buts est un problème pour Seraing. Le dernier geste est imprécis, l'avant-dernier aussi. Ce manque de réalisme dans les 30 derniers mètres adverses met la pression sur la défense qui sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur.

Du coup, c'est quand on n'a pas le droit à l'erreur qu'on en fait, comme ce vendredi et le but encaissé. A la base de l'action, il y a une touche un peu bêtement concédée, un défenseur éliminé trop facilement et un nouvel entrant qui n'est pas décisif dans son duel. Trois petites erreurs qui coûtent très cher.

Enfin, pour se sauver, il faut aussi parfois apporter du sang neuf durant le mercato. Mais on le sait, les finances du club ne sont pas extensibles et même si trois joueurs devraient arriver, difficile de dire si ce sera assez pour au final aller chercher 35 points voir plus et sauver sa place parmi l'élite. Oui, les Métallos sont dans le trou.