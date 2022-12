Bernd Storck retrouve déjà l'un de ses anciens clubs avec Courtrai: "La meilleure équipe de Belgique!"

Premières retrouvailles pour l'Allemand, passé par Mouscron, Eupen, le Cercle et Genk et désormais coach des Kerels.

Après la qualification en Coupe de Belgique aux dépens d'OHL, le KV Courtrai de Bernd Strock a rendez-vous avec le Racing genk, en championnat, lundi. Une rencontre forcément un peu particulière pour l'entraîneur allemand, qui était à la tête du Racing la saison dernière.

"Qu'avons-nous à perdre?"

Et le nouveau T1 courtraisien ne cache pas qu'il est bluffé par ce que propose son ancienne équipe depuis le début de la saison. "C'est la meilleure équipe de Belgique et je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être champions", estime-t-il pour Het Nieuwsblad.

Mais Bernd Storck ne part pas pour autant battu d'avance. "Évidemment, c'est un sacré défi. Mais qu'avons-nous à perdre contre Genk? On veut leur rendre la tâche aussi difficile que possible en misant sur nos forces et en jouant notre football."