OHL met Westerlo à terre en seconde période, et tient bon à 10 contre 11

OHL a pris le taureau par les cornes en seconde période et dominé Westerlo, qui n'est pas parvenu à revenir au score malgré une bonne fin de match.

Westerlo recevait OHL ce vendredi en ouverture de la 20e journée de championnat. Un duel alléchant entre la sensation de la saison et un Louvain pas en grande forme, mais dont les rencontres sont bien souvent spectaculaires. Pas de feu d'artifice au programme d'emblée cependant : pendant 45 minutes, les deux équipes se tiendront en respect.

Les Campinois entamaient bien mal la rencontre et multipliaient les approximations derrière ; Musa Al-Tamari en profite pour déborder, et un centre trouve Hamza Mendyl...qui envoie le ballon au-dessus de l'entrée du rectangle (3e). Westerlo se réveille alors en sursaut. De Cuyper force le premier arrêt de Cojocaru (4e), Nene Dorgeles met le feu à chaque prise de balle. Deux fois, une main semble pouvoir amener un penalty mais Mr Smet ne bronche pas plus que le VAR (15e).

Lyle Foster n'est que trop peu trouvé dans la zone de finition et OHL tient bon, jusqu'à reprendre le contrôle des débats en fin de mi-temps avec une frappe de Thorsteinsson que doit sortir Sinan Bolat (40e). De bon augure pour la seconde période : OHL revient galvanisé des vestiaires, dont Westerlo semble ne pas être sorti. Il faut une intervention de justesse de Jordanov devant Mendyl (48e), mais le Marocain insistera : trouvé d'une délicieuse talonnade par Thorsteinsson, Mendyl centre pour Mario Gonzalez qui touche là l'un de ses premiers ballons (50e, 0-1).

L'Espagnol est un vrai poison et le confirme quelques minutes plus tard : sur une frappe de Sofiane Kiyine repoussée péniblement par un Bolat peu inspiré, Gonzalez surgit et pousse le gardien turc à la faute. Il transforme ensuite le penalty ainsi obtenu (53e, 0-2) : Westerlo prend l'eau. Lyle Foster tente une nouvelle fois de forcer un penalty, en vain. C'est plutôt Schrijvers qui ponctue presque le contre consécutif (64e). Seul l'incroyable Nene Dorgeles multiplie les dribbles et les gestes réussis, forçant corner sur corner : il finit par être récompensé de son travail (78e, 1-2).

On se dit que la fin de match pourrait bien être pour Westerlo quand Hamza Mendyl prend un carton rouge logique qui ponctue une prestation en dents de scie (85e). Les Campinois soufflent, soufflent mais la maison louvaniste tient bon : victoire très importante pour OHL, la première en 8 (!) rencontres.