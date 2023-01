Genk s'en remet à un exploit personnel de Yira Sor pour émerger face à Zulte Waregem

Il faut savoir gagner même lors d'un jour sans. Le Racing l'a parfaitement compris face à Zulte Waregem.

Accident de parcours ou début de fléchissement ? La réception de Zulte Waregem devait apporter un premier élément de réponse à Genk, trois jours après la claque reçue face à l'Antwerp en Coupe (0-3). Privé de Daniel Munoz et Joseph Paintsil (tous deux suspendus), Wouter Vrancken (lui aussi à la maison pour suivre le match) surprenait avec les présences de Paul Onuachu et Bilal El Khanouss sur le banc.

Titularisé sur la droite, la nouvelle recrue Yira Sor en profitait pour délivrer sa carte de visite au championnat belge après à peine dix minutes : le Nigérian était décalé sur la droite avant de repiquer vers l'axe et de prendre de vitesse trois joueurs de Zulte puis d'enchaîner avec une frappe surpuissante sous la transversale de Samy Bossut. Une merveille qui permettait aux Limbourgeois d'ouvrir le score sur leur première occasion.

D'occasions, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres en première période. Sur un terrain détrempé, les autres joueurs venus du banc tels Ally Samatta et Nicolas Castro ont été très peu en vue. Malgré son but d'avance, Genk a longtemps peiné à recréer du danger face à une équipe de Zulte Waregem bien en place.

Avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, les hommes d'Mbaye Leye auraient même pu revendiquer plus, notamment sur un coup franc vicieux de Ruud Vormer finalement boxé par Mike Vandevoordt (19e) ou sur un centre tranchant d'Alieu Fadera (35e), très actif sur son flanc gauche face à Angelo Preciado, souvent à la limite pour le contenir.

Cette impression se confirmait en deuxième mi-temps avec une équipe limbourgeoise toujours aussi apathique et même parfois assez fébrile. A l'heure de jeu, le leader l'échappait belle sur un centre d'Alessandro Ciranni qui n'était pas repris malgré la totale incompréhension entre Maarten Vandevoordt et sa défense.

Le Racing se réveillait ensuite avec une percée de Yira Sor dans le grand rectangle, finalement stoppée par une intervention de Miroshi dans le rectangle jugée correcte par le VAR après visionnage (62e). Le match s'emballait alors subitement avec un énorme raté signé Mike Trésor, servi sur un plateau par Ally Samatta au petit rectangle : sa frappe en tribune permettait au Essevee de rester dans le match (68e).

D'autant que deux minutes plus tard, Ruud Vormer était proche d'égaliser sur une remise intelligente d'Alieu Fadera dans le rectangle : sa frappe était bien détournée par Maarteen Vandevoordt sur sa ligne. Même avec les entrées de Paul Onuachu et Bilal El Khanouss, les Limbourgeois n'étaient pas à l'abri d'une l'égalisation, avec notamment un centre-tir très vivcieux d'Alioune Ndour (77e) puis sur un centre très dangereux vers Offor sorti du bout des gants par Vandevoordt. Malgré sa fébrilité, Genk a finalement conservé son avance et s'impose 1-0.

Grâce à cette victoire, les hommes de Wouter Vrancken reprennent 10 points d'avance sur l'Union avant le match des Saint-Gillois face à l'Antwerp demain à 18h30. De son côté, Zulte Waregem reste coincé à l'avant-dernière place avec un petit point d'avance sur Seraing.