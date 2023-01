Un Charleroi à réaction remet le couvert et se donne de l'air

Les Zèbres ont souffert en première période face à une équipe du Cercle agressive, mais engrange finalement trois points qui font du bien à tout le monde au Mambourg.

En s'imposant sur la pelouse d'Eupen il y a une semaine, Felice Mazzù et ses hommes ont relancé leur saison. Cependant, il fallait confirmer ce dimanche contre une équipe du Cercle de Bruges qui est toujours compliquée à jouer.

La preuve: en première période, il n'y en a que pour les Brugeois, qui pressent à souhait et savent faire peur à la défense carolo qui n'est vraiment pas dans les meilleures dispositions ce dimanche. Le Cercle accumule les occasions, avec des frappes de Lopes, une tête de Popovic mais surtout beaucoup de fébrilité chez les Zèbres, chez Koffi en premier lieu qui fait par deux fois peur à ses supporters.

Ce qui devait arriver arriva : après plusieurs rentrées en touche mal gérées par les Zèbres, le ballon revient chez Vanhoutte qui est le seul à aller au ballon dans le rectangle, sa frappe est sèche, déviée par Marcq, et trompe un Koffi crucifié sur sa ligne (27', 0-1). L'avantage n'est pas usurpé et il faut quelques minutes pour voir du mieux chez les locaux. Nkuba se heurte à Majecki, Mbenza manque son centre : cela se rapproche. Mais il faut pour cela une grossière erreur de la défense du Cercle puisque c'est Popovic qui isole Zorgane, ce dernier sert Mbenza qui égalise contre le cours du jeu (43', 1-1).

Après la pause, tout va vite, très vite pour le Sporting de Charleroi. Il faut trois corners, non pas pour avoir un penalty, mais pour trouver le chemin des filets. Mbenza est à la baguette, Hosseinzadeh est seul au premier poteau et fait vibrer le Mambourg (50', 2-1). Les hommes de Felice Mazzù sont alors bien plus vaillants, jouent vers l'avant : comme quoi, la confiance change beaucoup de choses.

Pourtant, le Cercle a encore des possibilités, juste parce que les locaux commencent à reculer de plus en plus. Cependant, il faut dire que Koffi n'est jamais vraiment mis en difficultés. Le temps file, Charleroi n'enflamme pas la rencontre, et Majecki garde le Cercle dans la rencontre grâce à deux superbes arrêts devant Kayembe et Badji. Plus rien ne sera marqué dans les dernières secondes, malgré un gros rush de la part du Cercle.

Le Sporting de Charleroi s'impose donc et signe un 6 sur 6 face à deux équipes à sa portée et ce avant d'affronter La Gantoise et le Club de Bruges. Une très bonne affaire pour Felice Mazzù et ses hommes.