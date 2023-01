La patte de lapin de Riemer fait encore effet, et Anderlecht frustre un Bruges peu inspiré

Bruges a loupé énormément de gestes, mais croyait avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur un coup de pouce du destin pour Anderlecht.

Pour la première de Scott Parker au Jan Breydel, l'Anglais pouvait difficilement espérer plus belle ambiance : un stade rempli à ras-bord de supporters Blauw & Zwart, y compris côté visiteurs suite à la suspension infligée au RSCA. Un hommage, ensuite, et non des moindres, à Ruud Vormer parti à Zulte Waregem mais mis à l'honneur par tout un stade scandant le fameux "Ruud". Un topper, enfin, face au rival un peu tombé en disgrâce, le RSC Anderlecht.

Les deux coachs font des choix : Parker fait celui de laisser Jutgla sur le banc, Riemer celui de renforcer son entrejeu avec Diawara, Arnstad et Ashimeru. L'objectif est certainement de bloquer l'axe au mieux, et ça manque d'immédiatement capoter : Roman Yaremchuk est lancé en profondeur, mais bute face au nouveau gardien Bart Verbruggen (10e). Premier raté d'une longue série pour l'Ukrainien. Il n'est pas le seul : les approximations brugeoises sont nombreuses.

La première énorme occasion est pour Noa Lang, qui profite d'un petit festival de Buchanan côté droit mais voit sa frappe déviée (21e). Après qu'Anderlecht ait tenu bon dans la possession, Bruges reprend le dessus, mais les gestes sont très imprécis: Nielsen, Yaremchuk et même Vanaken multiplient les passes manquées, et les premiers sifflets du Jan Breydel tombent à la demi-heure.

Ca se précise cependant : suite à une énième perte de balle d'un Diawara à côté de ses pompes, Noa Lang lance Tajon Buchanan...qui manque le cadre (32e). C'est ensuite Lang qui place à côté (39e). L'homme le plus cher de Belgique croit ensuite tenir sa rédemption : Yaremchuk glisse intelligemment à Lang, qui pense faire 1-0...mais le VAR détrompe Bruges (42e).

Bruges persiste

En seconde période, Bruges prend des allures de "comedy Club" : les ratés Blauw & Zwart en deviennent presque drôle. Hans Vanaken, d'abord, place un ballon au-dessus de la latte à quelques centimètres du but (50e) ; Casper Nielsen, ensuite, conclut l'excellent travail de Yaremchuk et Mata d'une frappe hors-cadre (56e). Quand Vanaken, encore, ne profite pas d'une grossière erreur de Murillo dans le rectangle, on se dit que les signes sont trop nombreux et qu'Anderlecht finira par en profiter.

Mais Anderlecht finira par craquer : trouvé côté droit, Buchanan envoie un centre millimétré pour Casper Nielsen, qui ne peut plus se louper cette fois (1-0, 68e). On se dit que cet Anderlecht manque des qualités, et même des solutions sur le banc (Mario Stroeykens montera une nouvelle fois sans rien amener), pour revenir. Mais cet Anderlecht a aussi la patte de lapin que Riemer semble avoir apporté dans ses bagages. Après quelques phases offensives stériles, Kristian Arnstad envoie un centre anodin...que Brandon Mechele met dans ses propres filets (79e, 1-1).

En l'absence de supporters adverses, le Jan Breydel se fait alors muet comme une tombe. Avant de recommencer à s'agacer alors que Hans Vanaken, sous Xanax ce dimanche, manque tous ses gestes. Le RSCA ne fera pas l'erreur du match contre l'Union et ne se découvrira pas inutilement après être revenu de manière inespérée dans la rencontre : 1-1, score final, et si cela n'avance pas les Mauves au classement, cela laisse Bruges à 17 (!) points du leader. Enorme, même si l'on divise en deux.