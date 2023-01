Nouvelle défaite pour Eupen, STVV retrouve le top 8

Deuxième défaite consécutive à domicile pour les troupes d'Edward Still, les Canaris en profitent pour réintégrer le top 8.

Quatre jours après une douloureuse élimination en Coupe de Belgique, STVV avait une revanche à prendre au Kehrweg, où Eupen espérait grappiller des ponts précieux dans la lutte pour leur maintien.

Les Pandas ont d’ailleurs pris le taureau par les cornes en dominant le début de rencontre, mais sans parvenir à se créer de grosses opportunités. C’est même un Canari qui s’est procuré la première belle occasion de cette rencontre: Daishi Hayashi, dont la frappe était parfaitement maîtrisée par Moser.

Bruno et... Davidson offrent la victoire à Saint-Trond

Une première occasion en forme d'avertissement pour les Eupenois qui allaient se faire surprendre juste avant la pause. Suite à un excellent travail de Koita, c'est Gianni Bruno qui poussait le ballon au fond pour placer les Trudonnaires sur le chemin de la victoire.

Un but qui a définitivement fait pencher la balance dans le camp limbourgeois. Car, après la pause, les Pandas n'ont jamais semblé être en mesure d'inquiéter Daniel Schmidt. Et ce sont les Canaris qui ont fait le break, à 15 minutes du terme, sur un autobut de Jason Davidson.

Victoire logique pour des Canaris plus efficaces et plus tranchants que leurs adversaires du soir. Saint-Trond en profite pour se réinstaller à la huitième place, avec 30 unités, comme Westerlo. La situation se complique en revanche, dans le bas de tableau pour Eupen qui n'a toujours que deux unités d'avance sur la 16e place d'Ostende.