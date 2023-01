Petit miracle pour Eupen, qui arrache un point en fin de match à OHL

Dominés, acculés, menés, les Pandas se sont réveillés en fin de match et ont égalisé après un penalty transformé par Prevljak (1-1).

Eupen se déplaçait à Louvain sans son capitaine Stef Peeters, suspendu. OHL, même sans meilleur buteur Mario Gonzalez, n'avait aucune difficulté à étouffer cette équipe d'Eupen qui souffrait dès les premières minutes.

Schrijvers et Nsingi tentaient les premiers aux buts. Magnée, sur l'une des seules reconversions d'Eupen, centrait pour Prevljak mais Cojocaru captait la tête du Bosnien (15e).

OHL dominait facilement et marquait après un dégagement totalement loupé de Moser, le gardien d'Eupen. Al-Tamari centrait fort, Moser déviait le ballon mais Thorsteinsson était à la bonne place pour pousser le ballon au fond des filets (28e).

Sans idées, Eupen avait un peu la possession du ballon mais ne savait pas quoi en faire. Autant dire qu'après le but, la première mi-temps ne donnait plus grand-chose à se mettre sous la dent.

Rideau, place à la seconde mi-temps. OHL voulait vite se mettre à l'abri et testait Moser via Thorsteinsson (49e) et Nsingi (51e).

Jusque-là inexistante, cette équipe d'Eupen se réveillait un peu. Nuhu frappait de loin (56e), et Ndri, monté à la pause, avait au bout du pied la plus belle occasion des Pandas mais voyait son tir dévié au-dessus du but (61e).

OHL sentait qu'il fallait mettre le deuxième, mais la frappe de Schrijvers après un beau une-deux avec Nsingi passait juste à côté du poteau gauche de Moser (74e). De Norre, en position de frappe, se montrait trop collectif (77e).

Alors que les 80 premières minutes étaient assez tranquilles, les 10 dernières s'emballaient complètement. Un défenseur d'OHL manquait complètement son dégagement et obligeait Cojocaru à sortir un arrêt réflexe. Dans la foulée, Moser sortait avec difficulté une frappe de Nsingi (80e). Pletinckx sauvait ensuite dans le rectangle (81e).

Eupen allait revenir dans le match, de nulle part. Malinov, qui venait de monter, séchait Gassama dans le rectangle. Après de très (très) longues minutes mises par le VAR pour vérifier l'existence ou non d'un hors-jeu sur la phase, Prevljak s'élançait et prenait Cojocaru à contre-pied (90e+2).

OHL perd un point, Eupen évite une troisième défaite de rang. Les Pandas restent englués à la 14e place, tandis qu'OHL fait évidemment une mauvaise opération en vue du top 8.