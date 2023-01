Nathan Bitumazala : "Montrer la même envie contre Genk"

Eupen a arraché un bon point face à OHL ce mardi soir (1-1).

"Nous avons beaucoup souffert. En seconde mi-temps, on a réussi à aller les chercher plus haut et on les a mis en difficulté", a déclaré Nathan Bitumazala après la rencontre.

Eupen peut être satisfait de ce résultat, après avoir autant été dominé lors des 45 premières minutes. "Oui, on a beaucoup subi. On est beaucoup restés dans notre camp, ce qui leur a facilité la tâche."

Ce vendredi, Eupen aura un autre gros morceau, avec l'accueil du KRC Genk. "C'est un gros match. A nous d'être prêts et de se focaliser dessus. Le fait que ce soit Genk peut être motivant. Je ne vais pas dire qu'on a plus envie, mais on veut jouer ce genre de matchs. On y ira peut-être avec moins de pression, mais la même envie", a déclaré Bitumazala.