A Eupen, ce sont les remplaçant qui ont fait la différence

Eupen est allé arracher un point sur la pelouse d'OHL (1-1) grâce à l'apport de ses remplaçants.

Monté dès le début de la deuxième mi-temps, Ignace N'Dri a été très remuant sur son côté droit et s'est menagé quelques opportunités. "Il est très bien monté", a déclaré Edward Still en conférence de presse d'après-match. "Cela faisait quelques matchs que Nuhu était sur le banc, et que N'Dri a énormément joué. Il met énormément d'énergie dans l'équipe, que ce soit en match ou à l'entraînement. C'était le moment pour lui de jouer un rôle de joker, ce qu'il a super bien fait."

Still a également apprécié la rentrée de Gassama, qui provoque le penalty décisif. "S'il fait ça à chaque montée de jeu...Il a d'énormes qualités de jeu, un gros potentiel. Il faut encore qu'il apprenne à mettre cela au service du collectif. Mais s'il peut s'imposer dans l'équipe, tant mieux pour nous et tant mieux pour lui."