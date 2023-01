Sofian Kiyine après le nul contre Eupen : "Le penalty nous a coupé les jambes"

Le milieu de terrain d'OHL ne cachait pas sa déception après le match nul (1-1) à domicile contre un pourtant assez faible Eupen.

OHL a mené au score durant presque l'entièreté de la rencontre, mais un penalty a vu Eupen égaliser dans les derniers instants de la rencontre.

"Oui, ce sont deux points de perdus. Le penalty en fin de match nous a coupé les jambes", a concédé le milieu de terrain d'OHL Sofian Kiyine après la rencontre. "Mais nous avons tout de même fait une belle prestation. Nous avons beaucoup manqué de réalisme. Ce sont des points sur lesquels il faut travailler. Nous restons tout de même sur une série positive après le match de Westerlo (victoire 1-2, ndlr)."

Ce sont deux points de perdus

"Il y a peut-être eu un peu de fatigue en fin de match", a regretté Kiyine. "On ne peut pas avoir des moments forts pendant 90 minutes, ce n'est pas possible. Mais nous devons rester plus solides et compacts dans les moments de faiblesse. Nous n'étions peut-être pas prêts à ce qu'Eupen réagisse de la sorte. On a été surpris."

Nous avons été surpris par le réveil d'Eupen

Deux points de perdus donc, en vue de la course pour le top 8. "Le championnat est encore long. Si on trouve cette constance et ce réalisme, on peut le faire. L'Union ce week-end ? Nous n'avons peur de personne", a assuré Kiyine.