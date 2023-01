Edward Still : "Nous ne lâcherons rien contre Genk"

A OHL, Eupen a eu énormément de difficultés mais est tout de même parvenu à repartir avec un point crucial dans la lutte pour le maintien (1-1).

"Notre première mi-temps était nettement insuffisante", a reconnu Edward Still après le match nul à OHL. "C'était d'un pauvre niveau. Cela peut être expliqué par plusieurs choses, notamment par l'absence de Stef Peeters. Nous avons un peu de chance de ne pas être menés de plus d'un but à la mi-temps."

"Nous avons montré une réaction très positive en deuxième mi-temps. Certes, OHL a encore eu des phases dangereuses, Moser a dû faire des arrêts à des moments importants. Le match aurait pu être plié à 2-0. Mais nous avons fait preuve de caractère et de résilience. Repartir d'ici avec un point, c'est positif pour la suite, même s'il reste des choses à améliorer."

Genk, prochaine échéance des Pandas

Ce match nul est en tout cas important pour la confiance, à quelques jours de se frotter au Racing Genk, solide leader du championnat. "Nous savions la taille du défi qui nous attendait en venant ici. Le défi contre Genk sera encore plus grand. Nous sommes dans une situation où chaque point que l'on prend est important. Il y a déjà eu des plus grandes surprises qu'une victoire d'Eupen contre Genk. Notre mission est claire ce vendredi. Nous allons tout donner contre Genk."