Toujours aussi fébrile, Bruges prolonge sa série de matchs sans victoire à Saint-Trond

Les champions en titre continuent à inquiéter.

Malgré le mutisme offensif de Gand un peu plus tôt dans la soirée face à Charleroi, les Buffalos obligeaient Bruges à prendre au moins un point pour garder leur place dans le top 4. Mais les Brugeois ne se précipitaient pas pour ce déplacement piégeux sur le synthétique de Saint-Trond. Les premières minutes voyaient les hommes de Scott Parker prendre la possession mais manquer de vitesse pour prendre à défaut le 5-3-2 à plat dressé par Bernd Hollerbach.

Au quart d'heure de jeu, Bruges héritait de sa première occasion : sur un ballon en profondeur consécutif à une récupération hautre, Denis Odoi lancait Noa Lang dans le dos de la défense. Le Néerlandais s'excentrait ensuite avant de frapper dans le filet latéral. Malgré une possession autour des 80%, les Blauw en Zwart n'étaient pas à l'abri d'un contre canari. Comme sur cette percée de Daichi Hayashi dans le dos d'Abakar Sylla qui se concluait par une frappe croisée qui ne passait pas si loin du but de Simon Mignolet (24e).

Deux minutes plus tard, le match basculait sur un coup du sort : en tentant de défendre un centre de Tajon Buchanan, Wolke Janssens s'emmêlait les pinceaux et déviait le ballon dans son propre but pour l'ouverture du score du Club de Bruges (26e). Malgré leur maîtrise apparente, les visiteurs s'en sortaient une nouvelle fois bien quelques minutes avant la mi-temps sur une intervention très limite de Denis Odoi dans son rectangle sur Daichi Hayashi, dans ce qui semblait pourtant s'apparenter à du ceinturage. Mais le VAR confirmait la décision de ne pas accorder de penalty.

Saint-Trond remontait ensuite des vestiaires avec plus d'intentions offensives avec un pressing plus intense. Cela se matérialisait par une grosse occasion dix minutes après le repos avec une passe laser d'Aboubakary Koita qui élimine deux lignes brugeoises sur une course croisée de Shinji Okazaki en profondeur. Mais Bruges a pu compter sur Simon Mignolet pour sauver les meubles, le dernier rempart remportant son un contre un avec le Japonais !

Bruges aurait pu se mettre à l'abri peu après l'heure de jeu si Casper Nielsen avait su profiter d'une remise intelligente de Roman Yaremchuk après un contrôle porte-manteau dans les 16 mètres mais le Danois ne cadrait pas alors qu'il y avait mieux à faire, lancé à l'entrée du rectangle. D'autant que 10 minutes plus tard, les Brugeois craquaient sur un centre d'Hashioka : mésentente entre Denis Odoi et Simon Mignolet qui relache le ballon dans les pieds de Gianni Bruno opportuniste pour égaliser. Après l'auto-but de Brandon Mechele la semain passée, la fébrilité défensive revient une nouvelle fois dans le dernier quart d'heure à Bruges.

Nouvelle illustration à la 83e minute : isolé en position de hors-jeu dans le rectangle, Gianni Bruno profite d'un ballon disputé par Frank Boya et Ferran Jutgla pour faire 2-1 mais l'arbitre annule le goal, sanctionnant de hors-jeu : en effet, le ballon a été touché en dernier lieu par Boya. Une nouvelle fois, Bruges s'en sort bien. Malgré sa nouvelle fin de match en eau de boudin, Bruges reprend sa quatrième place, un point devant Gand. Le point du partage arrange plus encore Saint-Trond qui revient dans le top 8 devant Westerlo et Louvain.